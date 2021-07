Unkrautbekämpfungsaktion mit Gasbrenner löst in Zörbig ein Feuer aus

Zörbig/MZ - Aus einer leichtfertigen Aktion zur Unkrautbekämpfung ist in Zörbig ein Brand geworden, der einen Feuerwehr-Einsatz ausgelöst hat.

Der Alarm schrillte am Montagnachmittag gegen 15.55 Uhr. Zuvor hatte ein Grundstückseigentümer in Zörbig versucht, mit einem Gasbrenner das wuchernde Unkraut auf seinem Fußweg zu beseitigen. Wie die Polizei schildert, hat bei dieser Aktion jedoch die angrenzenden Hecke aus Koniferen, die das gesamte Grundstück des Mannes am Flutgrabenweg umfriedet, Feuer gefangen. Damit aber nicht genug: Auch ein angrenzender Schuppen wurde durch die Flammen noch in Mitleidenschaft gezogen.

Die angerückte Freiwillige Feuerwehr Zörbig konnte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. So konnte durch die Kameraden ein größerer Schaden verhindert. Der entstandene Sachschaden durch diese Gasbrenner-Aktion wird auf etwa 500 Euro geschätzt.