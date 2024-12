Auf der L141 zwischen Schrenz und Zörbig ist es am Donnerstag, 5. Dezember, zu einem Unfall mit hohem Sachschaden gekommen.

Unfall zwischen Schrenz und Zörbig: Zwei Frauen werden bei Kollision am Abzweig Prussendorf verletzt

Die 22-jährige Fahrerin eines Fiat kam gegen 7.45 Uhr aus Richtung Prussendorf und wollte nach links auf die L 141 in Richtung Schrenz abbiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem Toyota einer 28 Jahre alten Frau, die auf der Landstraße aus Richtung Schrenz in Richtung Zörbig unterwegs war.

Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort wurden sie ambulant medizinisch versorgt.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am Fiat entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Die Schadenssumme am Toyota wurde auf annähernd 15.000 Euro geschätzt.