Am Guardianwerk hat es am Dienstagmorgen, 3. Dezember, einen schweren Unfall gegeben.

Thalheim. - Am Dienstag gegen 7.45 Uhr sind mehrere Personen bei einem Unfall nahe Thalheim verletzt worden.

Laut Polizei war eine 41 Jahre alte Autofahrerin auf der Wolfener Straße in Richtung Thalheim unterwegs und beabsichtigte, an der Einmündung Guardianstraße nach links in diese abzubiegen.

Hierbei sei es zur Kollision mit dem Taxi eines 47 Jahre altem Mannes gekommen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto der Frau in den angrenzenden Straßengraben geschleudert, heißt es. Die Fahrerin musste durch Rettungskräfte aus dem Fahrzeug geborgen werden.

Sie erlitt den Angaben nach schwere Verletzungen und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Auch der Taxifahrer und seine 49 Jahre alte Insassin seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der 41-Jährige habe dieses wenige Stunden später wieder verlassen können, während die 49-Jährige dort bleiben musste.

Die Schadenshöhe bei beiden Fahrzeugen werde auf rund 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und abgeschleppt worden. Die Kreuzung musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Die Beseitigung einer große Öllache dauerte bis 11 Uhr.

Im Einsatz war die Feuerwehr Thalheim. Die Feuerwehr Wolfen kam zufällig am Unfallort vorbei und half den Kameraden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.