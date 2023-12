Bei einem Verkehrsunfall im Kreis Anhalt-Bitterfeld ist am Montag ein Mann ums Leben gekommen.

Zörbig/Halle (Saale) - Der Fahrer eines Kleintransporters ist nach einem Unfall auf der Bundesstraße 183 bei Zörbig im Landkreis Anhalt-Bitterfeld gestorben.

Unfall auf der B183: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß

Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilt, kam es im Bereich einer Kurve zwischen den Abzweigen Radegast (L142) und Mößlitz (K2063) am Montag gegen 11.40 Uhr zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und einem Lkw Iveco. Dabei wurde der Fahrer des VW-Transporters tödlich verletzt, so die Polizei. Die Ursache der Kollision ist derzeit noch unklar.

Der Fahrer des Lkw erlitt schwere Verletzungen. Der 62-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Halle gebracht.

Unfall sorgt für Vollsperrung der Bundesstraße

Neben Polizei und Rettungsdienst waren auch rund 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Radegast, Weißandt-Gölzau und Zörbig sowie die Ölwehr im Einsatz. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme bis etwa 20.30 Uhr voll gesperrt.

Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang werden durch den Zentralen Verkehrs- und Autobahndienst der Polizeiinspektion Dessau-Roßlau geführt - sie dauern an.