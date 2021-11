Unfall auf L141 bei Löberitz - Zwei Personen müssen ins Krankenhaus

Zwei Fahrzeuge sind am Unfall beteiligt gewesen.

Löberitz/MZ - Auf der Landesstraße 141 im Kreuzungsbereich Löberitz und Rödgen ist es am späten Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit zwei Pkw gekommen. Dabei sollen die beiden Fahrer so schwer verletzt worden sein, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Das bestätigt die Polizei am Dienstagabend auf Nachfrage.

Nach MZ-Informationen soll es sich um einen Vorfahrtsfehler gehandelt haben. Weitere Details konnte die Polizei am Abend noch nicht bestätigen.