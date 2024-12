Bei starkem Nebel ist es am Samstagabend, 28. Dezember, auf der Bundesstraße 100 zu einem schweren Unfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren.

Roitzsch/MZ. - Bei starkem Nebel ist es am Samstagabend, 28. Dezember, auf der Bundesstraße 100 zwischen Glebitzsch und Roitzsch zu einem schweren Unfall gekommen, an dem drei Autos beteiligt waren.

Der 59-jährige Fahrer eines Chrysler hatte die B 100 in Richtung Bitterfeld befahren, entschied sich dann aber, zwischen den beiden Abzweigen auf der Fahrbahn zu wenden. Die 19-jährige Fahrerin eines Skoda, die ebenfalls in Richtung Bitterfeld unterwegs war, und der 32-jährige Fahrer eines VW, der in Richtung Halle fuhr, konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierten mit dem Chrysler.

Nach Angaben der Polizei lagen die Sichtverhältnisse zum Unfallzeitpunkt gegen 20.30 Uhr bei unter hundert Metern. Verletzt wurde bei dem Crash niemand. Der Gesamtschaden wurde von der Polizei auf etwa 27.000 Euro geschätzt. Gegen den Chrysler-Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.