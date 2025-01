In Gossa im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist eine 75-jährige Radfahrerin von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Fahrer floh vom Unfallort. Die Polizei bittet jetzt um Zeugenhinweise.

Fahrerflucht mit verletzter Frau in Gossa: Polizei sucht nach unbekanntem Zeugen

Unfallflucht in Anhalt-Bitterfeld

Eine 75-jährige Fahrradfahrerin wurde in Gossa von einem Auto erfasst. Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort.

Gossa. - Am Donnerstag, dem 16. Januar 2025, gegen 10 Uhr ist eine 75-jährige Radfahrerin auf dem Radweg der Chausseestraße in Gossa in Richtung Gröbern (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) von einem weißen Pkw erfasst worden.

Radfahrerin von Auto erfasst – Polizei sucht Zeugen

Nach Angaben der Polizei war das Fahrzeug von einem Parkplatz auf die Chausseestraße gefahren, wobei es zum Zusammenstoß gekommen sei. Die Seniorin sei gestürzt und habe sich dabei leichte Verletzungen zugezogen, die ambulant in einer nahegelegenen Klinik behandelt worden seien.

Der Fahrer des Pkw, dessen Kennzeichenfragment mit „ABI-…..“ beginnt, habe den Unfallort ohne anzuhalten verlassen, so die Polizei. Ein bislang unbekannter Zeuge habe versucht, das Fahrzeug zu verfolgen, es jedoch aus den Augen verloren. Der Sachschaden am Fahrrad der Frau werde auf rund 200 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls dringend um Hinweise. Informationen nimmt das Revierkommissariat Bitterfeld-Wolfen unter der Telefonnummer 03493/3010 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.