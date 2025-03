Die A 9 in Richtung Berlin ist zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld-Wolfen und Thurland nach einem Unfall komplett gesperrt.

A9 bei Thurland nach schwerem Unfall voll gesperrt - Verkehr wird in Bitterfeld-Wolfen abgeleitet

Auf der A9 bei Thurland ist es am Dienstag zu einem schweren Unfall gekommen.

Thurland/MZ. - Die A 9 in Richtung Berlin ist zwischen den Anschlussstellen Bitterfeld-Wolfen und Thurland nach einem Unfall komplett gesperrt.

Wie die Autobahnpolizei auf MZ-Anfrage bestätigt hat, ist in dem Abschnitt am Dienstag, 11.30 Uhr gegen 11.30 Uhr ein Abschlepp-Lkw „nach einem vorangegangenen Personenschaden“ in die Mittelleitplanke gefahren.

Weitere Details zum Fahrer oder der Fahrerin wurden bislang nicht mitgeteilt. Es habe aber keine weitere Beteiligung von anderen Fahrzeugen in Folge dieser Karambolage gegeben.

Wegen der gesperrten Autobahn hat sich ein langer Stau gebildet. Die Polizei leitet inzwischen die Fahrzeuge in Richtung Berlin an der Anschlussstelle Bitterfeld-Wolfen von der Autobahn ab.