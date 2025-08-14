Kilometerlang hat sich am Donnerstagmorgen der Verkehr auf der A9 in Richtung Berlin gestaut. Grund dafür war ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen zwischen Wiedemar und Brehna.

Wie die LVZ mitteilt, sei ein Transporter zunächst mit einem Lkw kollidiert und anschließend mehrfach gegen die Leitplanke gekracht. Ein weiterer Pkw habe versucht, dem Unfallgeschehen auszuweichen und stieß ebenfalls gegen die Leitplanke.

Unfall auf A9: Polizei, Feuerwehr und Rettungshubschrauber im Einsatz

Insgesamt seien sechs Fahrzeuge in den Unfall verwickelt. Es habe mehrere Verletzte gegeben. Wie Tag24 berichtet, sei neben Feuerwehr und Polizei auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz gewesen.

Die A9 in Richtung Berlin habe zwischen Wiedemar und Brehna voll gesperrt werden müssen. Es bildete sich ein Kilometer langer Stau. Inzwischen werde der Verkehr auf dem Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet.