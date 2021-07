Unbekannte scheitern mit Einbruch - Aus Kiosk werden drei Eis gestohlen

Zörbig - Brachen Unbekannte aus Langeweile in das Stadtbad in Zörbig ein oder war es eine Mutprobe? Die Polizei kann derzeit nur rätseln.

Die Beamten wurde am Freitagmorgen darüber informiert, dass sich Unbekannte gewaltsamen Zutritt zum Gelände des Stadtbades in Zörbig verschafft haben. Auf dem Areal versuchten die Täter gewaltsam in zwei Objekte einzudringen. Dies gelang allerdings nicht. Im Anschluss brachen sie aber in den dortigen Kiosk ein, indem sie das Fenster zerstörten und so in den Innenbereich gelangten.

Nach erster Inaugenscheinnahme durch den Anzeigenerstatter wurden aus der Kühltruhe lediglich drei Eis entwendet. Dafür hinterließen die Unbekannten einen hohen Sachschaden, der noch nicht näher beziffert werden konnte.