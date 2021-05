Unbekannte dringen in Gaststätte ein - Elektronik gestohlen - Automat aufgebrochen

Bitterfeld - Unbekannte sind in der Nacht zum Samstag in eine Gaststätte in der Bismarckstraße in Bitterfeld eingebrochen, das wurde am Sonntag bei der Polizei angezeigt.

Wie es im Polizeibericht heißt, gelangten die Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Innenbereich und stahlen Bargeld in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrages sowie elektronische Gerätschaften. Zudem hatten sie es auf den Inhalt eines Zigarettenautomaten abgesehen. Der Gesamtschaden wurde mit 5.000 Euro angegeben.