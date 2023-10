Die bislang unbekannten Täter des Einbruchs in Bobbau verursachen dadurch einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Unbekannte dringen in einen Einkaufsmarkt in Bobbau ein und klauen Zigaretten & Co.

Bobbau/MZ/ung. - Auf Zigaretten & Co. hatten es dreiste Diebe in den frühen Morgenstunden am Sonnabend abgesehen. Nach Information des Anhalt-Bitterfelder Polizeireviers sind die bislang unbekannten Täter in einen Einkaufsmarkt in der Bobbauer Friedensstraße eingedrungen. Nach ersten Erkenntnissen wird der Schaden, der durch den Klau der Tabakwaren entstanden ist, auf etwa 1.500 Euro geschätzt.