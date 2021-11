Überraschung in Salzfurtkapelle: Traktor ist nach Diebstahl wieder zurück, Fragen bleiben

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion haben Kriminelle in der Nacht auf den 27. November mehrere Agrarmaschinen gestohlen. Kriminalpolizei ermittelt.

Salzfurtkapelle/MZ - Der am Wochenende vom Gelände der Agrargenossenschaft Löberitz gestohlene Traktor ist wieder aufgetaucht. Das bestätigte Vorstandsvorsitzender Thomas Külz gegenüber der MZ.

Der Ackerschlepper der Marke John Deere war in der Nacht auf Samstag vom umzäunten Gelände des Standorts in Salzfurtkapelle gestohlen worden. Weiter vermisst werden allerdings weitere Agrargeräte und zwei große Anhänger, die auch gestohlen worden. Der Wert dieser nicht wieder aufgetauchten Technik übersteigt 50.000 Euro, schätzt Thomas Külz.

Jäger waren behilflich

Der Traktor sei am Samstag von Jägern in der Nähe der Autobahnbrücke von Salzfurtkapelle in Richtung Raguhn entdeckt worden, erklärt der Landwirt weiter. Nachdem der Diebstahl am frühen Samstag bemerkt wurde, habe man die Jäger der Region gebeten, nach den Fahrzeugen Ausschau zu halten.

Weiterhin vermisst werden die beiden ebenfalls Freitag Nacht gestohlenen Anhänger, ein Futtermischwagen und ein Viehtransporter. Zudem wurden zahlreiche weitere Geräte, wie zum Beispiel Kärcher-Reinigungsgeräte, entwendet.

Bei dem Diebstahl ist auch das Gelände der Agrargenossenschaft beschädigt worden. „Die Diebe sind mit den Fahrzeugen durch den Zaun der Rinderanlage gefahren“, berichtet Thomas Külz.

Er ist davon überzeugt, dass es sich bei dem Diebstahl um das Werk professioneller Krimineller gehandelt habe. „Das war ein Auftragswerk“, sagt er. Um die beiden Anhänger vom Hof zu entfernen, habe es neben dem wieder entdeckten Traktor einen weiteren gebraucht, den die Diebe wahrscheinlich selber mitgebracht hatten, wie er vermutet.

Fahndung hat begonnen

Warum die Kriminellen den hochwertigen Traktor stehen gelassen habe, wisse er nicht. „Das kann ich mir nicht erklären“, sagt Külz. Er vermutet, dass die Diebe ihn nicht mehr gebraucht hatten, weil sie zum Weitertransport der Anhänger bereits ein weiteres Fahrzeug in der Nähe des Fundorts parat hatten. Denkbar sei auch, dass die Kriminellen vorhatten, den Traktor zu einem späteren Zeitpunkt abzuholen.

Die Kriminalpolizei hat am wieder entdeckten Traktor bereits Spuren gesichert und inzwischen die Ermittlungen aufgenommen. Die weiter vermissten Fahrzeuge sind inzwischen zur Fahndung ausgeschrieben.