Über 1.000 neue Corona-Fälle in nur zwei Tagen - Inzidenz nähert sich der 1.000er Marke

Die Corona-Lage im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird immer ernster. Nach 462 Fällen am Donnerstag wurden am Freitag 581 neue Infektionen gemeldet.

Anhalt-Bitterfeld/MZ - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird die Corona-Lage immer ernster: Nach 462 neuen Fällen am Donnerstag wurden am Freitag 581 neue Infektionen gemeldet. Das sind über 1.000 Fälle in nur zwei Tagen, so viele wie noch nie. Mit 133 neuen Fällen war erneut die Stadt Bitterfeld-Wolfen Spitzenreiter, 69 gab es in Köthen.

Aktuell sind im Landkreis 2.752 Personen mit dem Corona-Virus infiziert. Der vom Landkreis selbst ermittelte Sieben-Tage-Inzidenzwert beträgt 947. Wegen Meldeverzögerungen hat das RKI am Freitag nur einen Wert von 319,3 gemeldet.

Gegenwärtig werden im Landkreis 15 Personen intensivmedizinisch behandelt. Sechs Personen werden beatmet. Laut DIVI-Intensivregister gibt es im Landkreis Anhalt-Bitterfeld insgesamt 33 Intensivbetten.