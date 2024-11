Trinkwasser in Anhalt-Bitterfeld wird teuer: Das müssen Kunden der Midewa ab 2025 zahlen

Bitterfeld/MZ. - Nach zehn Jahren, in denen der Wasserpreis im Gebiet der Midewa Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH unverändert gewesen ist, wird das Lebensmittel Nummer eins ab Januar 2025 nun teurer. So meldet es das Unternehmen.