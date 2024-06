Das Wolfener Sommerfest hat viele Spielorte. Nicht nur in die Fuhneaue, auch in die Johanneskirche strömen viele Besucher. Dort hat der Kultur- und Heimatverein etwas Besonderes organisiert.

Theater und Musik in wetterfester Version - Wolfen trumpft mit Vielfalt auf

Das Konzert in der Johanneskirche war sehr gut besucht.

Wolfen/MZ. - Es ist seit Jahren Tradition, dass der Wolfener Kultur- und Heimatverein zum jährlichen Sommerfest ein Konzert veranstaltet. Das war auch schon so, als das Ganze noch unter dem Namen Familien- und Vereinsfest lief. Und ebenso ist es schon länger Tradition, diese Veranstaltung in Zusammenarbeit mit der Johanneskirche in Wolfen zu veranstalten.