Thalheim sagt beliebtes Vereinsfest im September ab - Corona ist dieses Mal nicht der Grund

Thalheim/MZ - Schocknachricht aus Thalheim. Ortsbürgermeister Uwe Bruchmüller (CDU) muss das für Mitte September organisierte beliebte Vereinsfest komplett absagen. Doch Grund sind ausnahmsweise nicht Corona-Auflagen, sondern geplante Straßenbauarbeiten rund um den Festplatz. Diese sollen zum Teil noch in diesem Monat starten und verbauen die benötigten Zufahrten für Gäste und Organisation. Deshalb hat Bruchmüller nach langen Beratungen die Reißleine gezogen.

Die Entscheidung kommt überraschend. „Noch vorige Woche Montag war ich sehr optimistisch“, sagt Bruchmüller. Schließlich habe sich der Ortschaftsrat und alle in Thalheim ansässigen Vereine gemeinsam vorgenommen, nach langer Pause ein schönes Fest zu organisieren. „Die Bands waren vorgebucht, das Catering und vieles mehr inzwischen so weit eingeplant, dass dem Fest nur noch ein Punkt im Wege stand: die Einschränkungen durch die Bauarbeiten.“ Hier eine Lösung zu schaffen, sei letztlich nicht gelungen - das sei suboptimal gelaufen. Andererseits müssten die Straßen aber auch saniert werden. Über die Details der bevorstehenden Baumaßnahmen sollen Ende dieser Wochen die betroffenen Anwohner auf einer Bürgerversammlung informiert werden. Die Einladungen erfolgen per Post, so Bruchmüller.

Das Vereinsfest war schon 2020 wegen der Corona-Regelungen ausgefallen. Thalheim hatte die damals vorgesehenen Brauchtumsmittel in dieses Jahr übertragen. „So wollen wir vom 10. bis 12. September ein größeres Fest-Wochenende gestalten.“ Dazu hätten bereits drei Vorbereitungstreffen stattgefunden. Freitag- und Samstagabend sollten Bands spielen, Kinderprogramm am Samstag sowie Frühschoppen am Samstag und Sonntag und weitere Programmpunkte waren organisiert. Das muss nun alles abgesagt werden. Auch eine Fest-Verlegung ist keine Option, da die Bauarbeiten bis zum Jahresende andauern werden.