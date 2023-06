Die tausende Euro teuren Räder waren an Wohnwagen und Wohnmobil gesichert. Das hielt die Langfinger nicht von ihrem Beutezug am Goitzscheufer ab.

Diebestour in Bitterfeld-Wolfen

In Bitterfeld wurden E-Bikes im Wert von rund 6.300 Euro gestohlen.

Bitterfeld/MZ - Bisher unbekannte Fahrraddiebe haben in der Nacht zum Freitag auf einem Campingplatz in der Niemegker Straße in Bitterfeld zugeschlagen und zwei E-Bikes gestohlen.

Um auf das Gelände zu gelangen, hatten sie zuvor die Umfriedung mittels Werkzeuggewalt geöffnet, heißt es im Polizeibericht.

Anschließend stahlen sie ein schwarz-weißes E-Bike der Marke „Pegasus“, was neben einem Wohnwagen abgestellt und gesichert war. Zudem entwendeten sie ein schwarzes Elektrofahrrad der Marke „Bulls“, das sich auf dem Fahrradträger eines Wohnmobils befand.

Der Gesamtschaden liegt bei annähernd 6.300 Euro.

Der Vorfall ist nicht der erste dieser Art in Bitterfeld. So beschäftigt ein Diebstahl von handgefertigten Rädern von einem Campingplatz die Polizei schon seit dem vorigen Sommer.