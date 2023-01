Testpflicht für Feuerwehrleute in Zörbig aufgehoben - wie handeln andere Wehren?

Corona-Pandemie in Anhalt-Bitterfeld

Zörbig/MZ - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld sinken die Corona-Infektionszahlen weiterhin, wie Kreissprecher Udo Pawelczyk am Donnerstag mitteilte. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt 69,3 und 14 neue Fälle wurden an den Landkreis übermittelt. Neben vielen anderen Kommunen wurden auch in Zörbig null Fälle gemeldet, aktuell sind vier Menschen infiziert.