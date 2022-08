Teilen von Zscherndorf wird am Mittwoch das Trinkwasser abgestellt

Im Bereich der August-Bebel-Straße in Zscherndorf wird es am Mittwoch für mehrere Stunden kein fließend Wasser geben.

Zscherndorf/MZ - Rund um die August-Bebel-Straße in Zscherndorf wird es am Mittwoch für mehrere Stunden kein fließend Wasser geben. Darüber haben die Stadt Sandersdorf-Brehna und der Wasserversorger Midewa am Dienstag informiert.

Zwischen 8 und 16 Uhr soll das Trinkwasser in der August-Bebel-Straße in Richtung Ramsin abgestellt werden. Darüber seien die angrenzenden Hauseigentümer per Postwurfsendung informiert worden. Hintergrund ist demnach die Einbindung einer Trinkwasserleitung in Zscherndorf.

Wasserwagen sollen wahrscheinlich im Bereich der Tagespflege Strohhut bereitgestellt werden. Notrufnummern sind unter 03493/302111, 03493/3020 und 03493/302132 geschaltet.