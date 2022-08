Plötzlicher Finanzregen Tauziehen um 1,8 Millionen Euro in Bitterfeld-Wolfen

Mittel aus Thalheimer Stiftung fließen nach 15 Jahren in den Haushalt der Stadt. Doch was geschieht mit dem Geld? Die Ideen gehen weit auseinander. jeder hofft auf ein Stück vom Kuchen. Auch der Ortschaftsrat Thalheim will mitreden.