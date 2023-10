In Bitterfeld wurde der Grundstein für einen neuen Bahnhof der Spitzenklasse gelegt. Der soll zum Klimastar werden. Für 23 Millionen Euro entsteht ein Knotenpunkt des ÖPNV. Doch die Bürger haben noch Fragen.

Super-Bahnhof für Bitterfeld - Was bietet das neue Empfangsgebäude in Bernstein-Optik?

23 Millionen fließen in Verkehrsprojekt

Mit Glas und Bernsteinoptik: So soll das Bahnhofsgebäude in Bitterfeld aussehen.

Bitterfeld/MZ. - Fassade aus recyceltem Aluminium in Bernsteinoptik, begrüntes Dach samt Photovoltaik und klimaneutrale Fernwärme - das entstehende Empfangsgebäude der Deutschen Bahn in Bitterfeld soll einer der nachhaltigsten Bahnhöfe Deutschlands werden. Am Donnerstagmittag wurde für das 23-Millionen-Euro-Vorhaben der offizielle Grundstein gelegt.