Stumsdorfer Feuerwehr zeigt stolz ihr neues Mehrzweckgebäude

Stumsdorf/MZ - Langes Warten sind Feuerwehrleute nicht gewohnt. Einsätze verlangen möglichst schnelles Handeln. Daher war die um mehr als ein Jahr verschobene Einweihung des Gebäudes der Stumsdorfer Feuerwehr in der Riedaer Straße ein Geduldsspiel - das am vergangenen Samstag allerdings sein glückliches Ende fand mit einem Tag der offenen Tür und vielen interessierten Besuchern vor Ort.

Eigentlich war die Feier bereits für den Mai vergangenes Jahr geplant, sagt Ortswehrleiter Steffen Jarschke. Da war der Umbau der ehemaligen Schulturnhalle zu einer Mehrzweckhalle und der Anbau für die Wehr so gut wie erledigt. Eine moderne Einsatzzentrale und ja, auch ein Prestigeprojekt, sagt der Ortswehrleiter. An dem die Kameraden ihren maßgeblichen Anteil haben: „Rund 10.000 Stunden Eigeninitiative stecken darin“, lobt Jarschke die Männer und Frauen der Stumsdorfer Feuerwehr.

Rund eine Million Euro hat der Bau am Ende gekostet, Fördermittel konnten allerdings reichlich eingeworben werden

29 Aktive zählen sie, dazu kommen seit vergangenem Jahr auch wieder elf Kinder und Jugendliche im Nachwuchsbereich. Diesen wieder aufzubauen funktionierte dank der neuen Halle, in der Umkleiden und Waschmöglichkeiten vorhanden sind. Allerdings haben die Stumsdorfer festgestellt: „Für uns ist die Halle schon wieder zu klein. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau“, so der Ortswehrleiter.

Ein Lager oder eine Werkstatt im Gebäude, das wärs noch gewesen. Rund eine Million Euro hat der Bau am Ende gekostet, Fördermittel konnten allerdings reichlich eingeworben werden, bestätigte auch Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU). Der Feuerwehrverein vor Ort brachte 13.000 Euro für die Bestuhlung und Tische auf. Auch Sponsoren griffen den Feuerwehrleuten immer wieder unter die Arme. Zuletzt pflanzten die Kameraden Bäume und feuerwehrrote Rosen.

Anziehungspunkt Nummer eins war derweil am Samstag für kleine und große Besucher war das neue Feuerwehrauto, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF) 20. Dieser wurde im November 2020 angeschafft, auch der neue Mannschaftswagen wird in den nächsten Monaten erwartet. Also alles neu bei den Stumsdorfern - selbst das alte Feuerwehrhaus an der Festwiese soll verkauft werden.

Auch der Nachwuchs bereitet sich schon auf den Brandschutz vor. (Foto: Andrea Dittmar)

„Mit so viel Zuspruch haben wir nicht gerechnet“

„Mit so viel Zuspruch haben wir nicht gerechnet“, bilanziert Jarschke beim Blick auf die zur Mittagszeit voll besetzten Bierzeltgarnituren. Für die Kinder gab es Probeschießen auf Dosen - früh übt sich schließlich - und Erbsensuppe mit Bockwurst aus der Gulaschkanone steuerten die Kameraden der Schrenzer Feuerwehr bei. Die Turnhalle, die in das Gebäude integriert ist, soll bald von den Sportlern und der Kindertagesstätte genutzt werden und wurde besonders vom Nachwuchs unter die Lupe genommen.

Genauso könnten im Sportbereich künftig Feuerwehrleute pauken, wenn es nach Stadtwehrleiter Christian Scholz geht. Der sieht in dem neuen Objekt auch eine Möglichkeit, die dezentrale Ausbildung des Kreises nach Stumsdorf und Zörbig zu holen. Die Voraussetzungen wie Infrastruktur seien da, „damit ist zeitgemäßes Ausbilden möglich“, sagte Scholz.