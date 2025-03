Autofahrer müssen in Bitterfeld-Wolfen und Umgebung mit Einschränkungen rechnen.

Bitterfeld, Wolfen, Greppin und Holzweißig: Hier werden in den nächsten Tagen Straßen gesperrt

Bauarbeiten stehen an

Die Feldstraße in Bitterfeld wird gesperrt.

Wolfen/Greppin/MZ/cze. - In Bitterfeld-Wolfen kommt es in nächster Zeit zu mehreren Straßensperrungen. Das teilt die Stadt mit.

Bereits ab Montag wird die Feldstraße in Bitterfeld vor der Einmündung Lessingstraße für den Verkehr komplett gesperrt. Der Grund ist die Erneuerung eines Trinkwasserhausanschlusses. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich bis zum 28. März andauern.

In der Krondorfer Straße von Wolfen kommt es nach der Einmündung der Mozartstraße auf Höhe der Hausnummern 40 bis 54 zu einer Vollsperrung. Diese wird voraussichtlich vom 25 bis 27. März bestehen. Der Grund für diese Maßnahme ist die Sanierung von Schachtabdeckungen.

In der zweiten Aprilhälfte wird dann in Greppin eine kurzzeitige nächtliche Vollsperrung eingerichtet. Diese ist von Dienstagabend, 23. April, um 20 Uhr bis zum nächsten Morgen, 24. April, um 6 Uhr vorgesehen. Betroffen ist die Walther-Rathenau-Straße in Höhe des Bahnübergangs. Wie die Stadt informiert, soll dort ein Schienenwechsel durchgeführt werden.

Einschränkungen im Verkehrsraum gibt es in dieser Woche außerdem in Holzweißig. Betroffen sind davon zwischen Dienstag, 18. März, und Donnerstag, 20. März, die Straße des Friedens und die Zscherndorfer Straße. Grund hierfür sind Baumpflegearbeiten in der Straße des Friedens vor der Einmündung Roitzscher Straße. Während der Arbeiten kommt aus Sicherheitsgründen eine Ampelregelung zum Einsatz.