Steffi Syska neue Bürgermeisterin von Sandersdorf-Brehna - Schlappe für Ex-Landrat Schulze

Sandersdorf-Brehna/MZ - - Faustdicke Überraschung in Sandersdorf-Brehna: Steffi Syska, parteilose Bewerberin, hat am Sonntagabend die Bürgermeisterwahl gewonnen und zieht am 18. November als Nachfolger von Andy Grabner (CDU) ins Rathaus der zweitgrößten Stadt des Altkreises ein.

Die 38-Jährige holte in der Stichwahl 57,7 Prozent der Stimmen (3.656 Stimmen). Für Alt-Landrat Uwe Schulze (CDU), der die erste Runde der Bürgermeisterwahl noch mit 14 Prozentpunkten Vorsprung gewinnen konnte, stimmten 42,3 Prozent der Sandersdorf-Brehnaer Wähler (2.684 Stimmen).

„Das deutliche Ergebnis überrascht mich. Ich freue mich über die Wahl und möchte als Bürgermeisterin gestalten statt nur verwalten“, sagt die Siegerin am Sonntagabend.

Uwe Schulze hatte seine Niederlage schon eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale eingestanden. „Das Ergebnis ist eindeutig. Ich gratuliere Frau Syska zur Wahl und wünsche ihr und uns eine glückliche Hand im Amt. Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden.“

Die Wahlbeteiligung lag bei 50,4 Prozent.