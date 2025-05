Bitterfeld/MZ. - Nachdem Großbrände immer wieder massive Schäden in Bitterfeld verursacht und sich zugleich kleinere Feuerwehren aufgelöst hatten, wurde im Juli 1860 die hiesige Freiwillige Feuerwehr aus Mitgliedern des Turnvereins gegründet. Für die Ortsfeuerwehr Bitterfeld ist dieses Ereignis der Anlass, um am Samstag, 17. Mai, ihren 165. Geburtstag zu feiern. Von 10 bis 17 Uhr erwartet die Gäste am neuen Gerätehaus in der Mittelstraße ein spannendes Programm, bei dem man auch selber aktiv werden kann.

Chronik verrät spannende Details

Dabei wird auch an die vergangenen Jahrzehnte erinnert, die in der Chronik festgehalten wurden. So stieg die Mitgliederzahl 1863 schon auf 80 Mann. 1890 verpflichteten sich 105 Personen bei einer Bürgerversammlung, der Freiwilligen Feuerwehr beizutreten. Acht Jahre später stand dann auch das erste Spritzenhaus auf der Hofseite des Rathauses. Seitdem hat sich viel verändert. Auch technisch: 1925 gab es die erste moderne Autospritze. Ende der 30er Jahre gehörten ein Mercedes und ein Buick zu den Mannschaftswagen.

Ein Buick-Mannschaftsfahrzeug mit 400-Liter-Motor-Anhängersritze gehörte 1932 zum Bestand. (Foto: Feuerwehr)

Den heutigen modernen Fuhrpark können die Geburtstagsbesucher am Samstag ebenso in Augenschein nehmen wie das neue Gerätehaus. Um 11 und 14 Uhr werden dazu Führungen angeboten. Spannend dürfte es für Teilnehmer und Zuschauer beim 7-Kampf werden, der zugunsten des Wünschewagens Sachsen-Anhalt um 10.30 Uhr startet. Hier treten Feuerwehren, Firmen, Vereine, Sport- und Freizeitmannschaften in ungewöhnlichen Disziplinen gegeneinander an.

Kuriose Wette braucht starke Männer

Unter dem Motto „Löschen wie vor 200 Jahren“ steigt zudem um 15 Uhr die Wette der Feuerwehrmänner, dass sie 1.500 Liter Wasser per Eimerkette in zwölf Minuten von einem Auffangbehälter in einen anderen umfüllen. Wettpartner ist das Pamo Reparaturwerk. Zudem locken eine große Tombola, Musik mit Göran von den Goitzsche Rockern, Hüpfburg, Kinderschminken, Schläuche bedrucken sowie eine Mal- und Bastelstraße. Auch die Versorgung kommt nicht zu kurz: mit Erbsensuppe, Leckerem vom Grill und einem Kuchenbasar.

Zum Abschluss findet am Sonntag ab 10 Uhr noch ein musikalischer Frühschoppen mit dem Spielmannszug Wolfen statt.