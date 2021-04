Sperrung wegen Gas-Havarie - In Leipziger Straße in Zörbig wird gearbeitet

Zörbig - Aufgrund einer Havarie an einem Gas-Hausanschluss ist die Leipziger Straße in Zörbig seit den Nachmittagsstunden des Mittwoch voll gesperrt.

„Derzeit sind die Mitarbeiter der Reparaturfirma Energietechnik und Netzservice damit beschäftigt, die Ursache für den Gasaustritt zu finden“, sagte Bürgermeister Matthias Egert am Donnerstag. In Vorbereitung dazu sei es notwendig, die Konzentration des Gases an der Austrittsstelle zu messen, um niemanden zu gefährden. Wann die eigentlichen Reparaturarbeiten beginnen und wann die Straße wieder freigegeben werden könne, stehe derzeit noch nicht fest, so der Bürgermeister.

Die Umleitung um die Baustelle auf der gesperrten Leipziger Straße verläuft über die Straße Paradies bis die Straße Plan am Kirchplatz wieder auf die Leipziger Straße mündet. Die Ausschilderung für die Umleitung wurde aufgestellt.