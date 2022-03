Spenden und Hoffnung auf Frieden: DRK in Wolfen öffnet seine Kleiderkammer für Flüchtlinge

Friedenstauben wurden am Tor der „Villa Kunterbunt“ in Roitzsch agebracht.

Raguhn/Wolfen/Roitzsch/MZ - Die Hilfsaktionen für die Ukraine reißen nicht ab. So haben auch die Mitglieder der Raguhner Schützengilde „Schloß Libehna“ kürzlich Spenden für die Kriegsopfer gesammelt. Sie trugen haltbare Lebensmittel, Hygiene- und Kosmetikartikel, Decken, Kissen und Bettwäsche zusammen. Präsident Steffen Berkenbusch brachte die Spenden zur Sammelstelle des Landkreises im Amt für Brand- und Katastrophenschutz in Bitterfeld.

In Wolfen öffnet die DRK-Kleiderkammer in der Thalheimer Straße 59 ab sofort immer mittwochs zwischen 9 und 16 Uhr für Flüchtlinge aus der Ukraine. Darauf haben sich Landkreis, DRK-Ortsverein Wolfen und die Stadt Bitterfeld-Wolfen verständigt. Flüchtlinge erhalten dafür bei der Registrierung einen Berechtigungsschein für eine Grundausstattung an Kleidung, der beim Besuch der Kleiderkammer vorzulegen ist. In der Zwischenzeit hat Bitterfeld-Wolfen Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU) angekündigt, alle Kleiderspenden, die die Bürger in der Stadt abgegeben, dem DRK-Ortsverein Wolfen zur Bestückung und Ausgabe in der Kleiderkammer zur Verfügung zu stellen.

In Roitzsch bewegt der Krieg in der Ukraine die Jüngsten. Ihren Wunsch nach Frieden haben sie zu Papier gebracht und Friedenstauben gemalt. Die wurden an der Tür der Kita „Kunterbunt“ angebracht.