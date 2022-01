Spende über 3.000 Euro: Neues Spielzeug für die Kita „Villa Sonnenkäfer“ in Bitterfeld

Die "Villa Sonnenkäfer" in Bitterfeld

Bitterfeld/MZ - Die Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte „Villa Sonnenkäfer“ in Bitterfeld können sich schon bald über zusätzliches Spielzeug freuen. Gekauft werden kann dieses durch eine Spende über 3.000 Euro, die der Vorstand der Karl-Heinz und Annemarie Hemeyer-Stiftung beschlossen hatte. Der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats Bitterfeld-Wolfen hat die Annahme dieser Spende vorige Woche einstimmig beschlossen.

Die Stiftung ist Gesellschafterin der Hemeyer Holding GmbH Bad Lauterberg (Niedersachsen), die ein Tochterunternehmen im hiesigen Chemiepark, die Hemeyer Verpackungen GmbH, betreibt. Dieser regionale Bezug war entscheidend für die Vergabe der Spende nach Bitterfeld. Mit der Leiterin der „Villa Sonnenkäfer“ wurde auch die Verwendung der Mittel besprochen. So soll zeitnah ein neues Außenspielgerät im Krippenbereich angeschafft werden. Ein weiterer Teil des Geldes wird für den Kauf von verschiedenen Spielmaterialien verwendet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Stiftung sich für eine Spende an eine Einrichtung im Altkreis Bitterfeld entscheidet. So profitierte beispielsweise das Heinrich-Heine-Gymnasium in Wolfen schon von Spenden.

Der Zörbiger Ortsteil Spören erhielt bereits 2009 eine Spende von 10.000 Euro für die Wiederherstellung des Osteingangs mit dem Schmucktor vom Spörener Friedhof.