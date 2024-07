Das Restaurant in Bitterfeld überzeugt mit einer sehr guten Küche und einem modernen und anziehenden Interieur. Ein Besuch an einem lauen Sommerabend

So schmeckt es im „Heimathafen“ an der Goitzsche

Bitterfeld/MZ - Beginnen wir die Restaurantkritik mit einem Detail: den Toiletten. Legt ein Restaurant viel Wert auf die Sauberkeit und Ausstattung dieser, ist das nicht nur ein Indikator für hohe Hygienestandards im gesamten Restaurant. Es zeigt zudem, dass der Chef auf Details achtet und sich um das Wohlbefinden seiner Gäste kümmert. Im „Heimathafen“ an der Goitzsche in Bitterfeld ist genau das der Fall. Matthias Groß hat einen hohen Anspruch an die eigene Arbeit und die Qualität im Restaurant, wie wir bei einem Besuch an einem Sommerabend feststellen durften.