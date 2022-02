Simon Kampa bildet in Wolfen 200 Fahrschüler pro Jahr aus

Wolfen/MZ - Endlich selbst am Steuer eines Autos oder Motorrollers sitzen. Das ist es, wonach die meisten jungen Leute heute streben. Doch vor diesem Schritt steht wie überall das Lernen. Und das funktioniert nur in den Fahrschulen, welche die einzelnen Kurse anbieten. Eine von denen ist die Fahrschule United in Wolfen.

Simon Kampa und auch sein Geschäftspartner Daniel Janoth kennen die Wünsche der Menschen. Dabei sind es aber nicht nur Anfänger, die bei ihm und seinen fünf Fahrlehrern Theorie und Praxis lernen. Es sind auch ältere Menschen, die eine Erweiterung wünschen, weil sie zum Beispiel Bus- oder Lkw-Fahrer werden möchten. „Wir bilden alles aus, was auf der Straße rollt und wofür der Gesetzgeber eine Erlaubnis vorschreibt“, sagt Kampa. Fahrzeuge dafür seien im Bestand der Fahrschule, und wenn doch mal etwas nicht vorhanden sei, werde es ausgeliehen.

„Der Zuspruch zu den Führerscheinlehrgängen ist ungebremst“, erzählt er weiter. Aus diesem Grund habe man auch den Umzug in die Leipziger Straße in Wolfen vorgenommen. Das vorherige Büro mit Schulungsraum am Markt sei einfach zu eng gewesen, und das nicht nur wegen Corona. „Hier in den ehemaligen Geschäftsräumen des Raumausstatters Schneider haben wir wesentlich mehr Platz, so dass auch der moderne Fahrtrainer mit drei Bildschirmen einen ordentlichen Platz gefunden hat.“

Die Fahrschüler hätten genügend Platz und auch im Büro gebe es für die drei Mitarbeiterinnen ausreichend Raum, um alles zu organisieren, sagt der Geschäftsführer. Schließlich müsse man für rund 200 Auszubildende im Jahr Bedingungen schaffen, die zum einen ansprechend und zum anderen auch zweckmäßig seien. Ebenso sehe es in der Hauptstelle in Dessau aus. „Wir haben uns erweitert, so dass auch dort vernünftige Bedingungen für die Ausbildung angeboten werden können“, so Kampa. Und bei allen Lehrgängen, ob in Wolfen oder Dessau, gelte derzeit die 3G-Regelung, ergänzt er noch.

Wie kommt man zu dem Beruf des Fahrlehrers?

Doch wie kommt man zu dem Beruf des Fahrlehrers? Simon Kampa klärt auf. „Man braucht schon ein gewisses technisches Verständnis“, sagt der in Schkeuditz geborene Mann. Den Grundstock dafür habe er in seiner Lehre als Industriemechaniker gelegt. Danach sei es die Bundeswehr gewesen, wo sich der 48-Jährige das weitere Rüstzeug für fundierte Kenntnisse in der Arbeit mit Kraftfahrzeugen aller Art geholt habe. „In der Instandhaltung habe ich jede Menge gelernt“, sagt er.

Danach habe er vor der Entscheidung gestanden, in einen zivilen Beruf einzusteigen. Fahrlehrer habe er damals gemeinsam mit einem anderen Reservisten als das Richtige erachtet und den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Bereut habe er diesen Schritt bis jetzt noch nicht. „Es macht immer noch Spaß, den Fahrschülern etwas beizubringen, auch wenn es manchmal graue Haare kostet“, lacht er.

Etwas möchte Simon noch erwähnen. „Wir bilden auch Fahrlehrer für alle Klassen aus. Die werden nämlich dringend gesucht und nicht nur bei uns in der Fahrschule.“