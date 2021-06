Sieben-Tage-Inzidenz in Anhalt-Bitterfeld sinkt auf Tiefststand

Anhalt-Bitterfeld - Das Robert-Koch-Institut meldet Stand 16.?Juni, 0?Uhr, für den Landkreis Anhalt-Bitterfeld einen Sieben-Tage-Inzidenzwert von 1,9. So niedrige Zahlen hatte es zuletzt vor mehr als einem halben Jahr gegeben. Und die Werte werden aller Wahrscheinlichkeit noch weiter sinken. Denn das Infektionsgeschehen im Kreis ist nahezu zum Erliegen gekommen.

Kreissprecher Udo Pawelczyk meldet für Mittwoch nur einen weiteren Fall im Kreis, und zwar aus Raguhn-Jeßnitz. Damit haben sich seit Ausbruch der Pandemie in Anhalt-Bitterfeld 6.774 Personen mit dem Coronavirus infiziert.

Aktiv ist die Infektion nach Angaben des zuständigen Gesundheitsamtes im Kreis aktuell in 14 Fällen: Fünf in Köthen, jeweils drei in Bitterfeld-Wolfen und Raguhn-Jeßnitz sowie jeweils einmal in Südliches Anhalt, Sandersdorf-Brehna und Zörbig. Laut Pawelczyk wird derzeit keine an Covid-19 erkrankte Person intensivmedizinisch behandelt. Seit der Pandemie sind landkreisweit 179 Personen an oder mit Covid-19 gestorben. (mz)