Übergriff auf Festival Frau beim "Sputnik Spring Break" sexuell belästigt: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)
Bereits 2023 kam es zu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau. Die Polizei sucht jetzt mit einem Foto nach dem mutmaßlichen Täter.
11.02.2026, 09:04
Bitterfeld. - Nach einem sexuellen Übergriff auf dem "Sputnik Spring Break Festival" sucht die Polizei jetzt nach dem mutmaßlichen Täter.
Bereits am 26. Mai 2023 soll der Mann eine Frau sexuell belästigt haben. Dabei habe er dem Opfer unvermittelt an die Brust gegriffen.
So sieht der mutmaßliche Täter aus:
Foto: Polizeiinspektion Dessau-Roßlau
Wem ist diese Person bekannt? Wer kann Hinweise zu deren Identifizierung geben? Bei Hinweisen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Dessau-Roßlau unter der Telefonnummer 0340/6000291. Ferner ist die Polizei unter der E-Mail ([email protected]) zu erreichen.