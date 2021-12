Sechs weitere Todesfälle - 432 neue Corona-Infektionen in Anhalt-Bitterfeld

Ein Intensivbett in einem Krankenhaus (Symbolbild)

Bitterfeld/MZ/UR - In Anhalt-Bitterfeld sind weitere sechs Personen im Zusammenhang mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Das hat Kreissprecher Udo Pawelczyk am Donnerstag bestätigt. Bei den Toten handelt es sich jeweils um einen Mann aus Muldestausee, Zörbig, Bitterfeld-Wolfen und Sandersdorf-Brehna sowie zwei Frauen aus Bitterfeld-Wolfen. „Alle Personen waren 79 Jahre und älter“, fügt der Sprecher hinzu. Mit den nun bestätigten neuen Fällen steigt die Zahl der seit Pandemiebeginn im Landkreis an oder mit Covid-19 verstorbenen Personen auf 215.

Pawelczyk teilt außerdem mit, dass es seit Mittwoch weitere 432 Infektionsfälle gegeben hat. Als aktuell infiziert gelten nunmehr landkreisweit 3.248 Personen. Von den in Anhalt-Bitterfelder Kliniken vorhandenen 33 Intensivbetten sind momentan 29 belegt - davon 15 mit Covid-19-Patienten. Sechs Betroffene sind auf Beatmung angewiesen. Die Sieben-Tage-Inzidenz wird vom RKI mit 783,0 angegeben.

Für Fragen rund um die Corona-Pandemie hat der Landkreis die Corona-Hotline geschaltet. Sie ist unter Tel.: 03496/601234 Montag und Donnerstag von 9 bis 17 Uhr, Dienstag von 9 bis 18 Uhr sowie Mittwoch und Freitag von 9 bis 13 Uhr erreichbar.