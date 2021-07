Sechs Infektionen festgestellt - Delta-Variante erstmalig in Anhalt-Bitterfeld nachgewiesen

Anhalt-Bitterfeld - Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld ist am Mittwoch eine Corona-Neuinfektion gemeldet worden. Das teilt Kreissprecher Udo Pawelczyk mit. Erneut ist die Stadt Zerbst betroffen.

Insgesamt sind damit in Anhalt-Bitterfeld derzeit sechs Frauen und Männer mit dem Virus infiziert. Auch die ansteckendere Delta-Variante ist inzwischen im Landkreis angekommen. Sie wurde laut Pawelczyk bei einem Fall nachgewiesen.

Durch den Cyber-Angriff und den Ausfall der Technik sind die Fälle beim RKI in Berlin allerdings noch nicht angekommen. In Sachen Inzidenzwert wurde dort am Donnerstag für Anhalt-Bitterfeld weiter die 0 gemeldet.