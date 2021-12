Schwerer Auffahrunfall auf der B100 - Nissan-Fahrer hat über 1,8 Promille

Bitterfeld/MZ - Alkohol war im Spiel bei dem Auffahrunfall, zu dem es am Montagnachmittag in Bitterfeld auf der Bundesstraße 100 gekommen ist.

Ein 59-jähriger Opel-Fahrer sowie eine 45-jährige Skoda-Fahrerin waren in Bitterfeld auf der B 100 in Richtung Halle unterwegs. In der Brehnaer Straße mussten beide Fahrzeuge verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 26-jähriger Nissan-Fahrer erkannte laut Polizei die Situation zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Der wiederum wurde auf den haltenden Opel geschoben.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige offensichtlich dem Alkohol zugesprochen hatte. Das Ergebnis des Atemalkoholtests - 1,86 Promille - bestätigte ihre Vermutungen. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet.

Den Heimweg hat der Fahrer dann zu Fuß angetreten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 12.000 Euro geschätzt.