Schreck in der Mittagszeit - Küche von Tagesmutter-Einrichtung in Bitterfeld fängt Feuer

Bitterfeld/MZ - Zu einem Feuer in einer kleinen Bitterfelder Kindertageseinrichtung ist die Feuerwehr am Dienstagmittag ausgerückt. Wie die Feuerwehr mitteilt, ist in der Kita „Tante Tiinii“ in der Bismarckstraße in der dortigen Küche ein Brand entstanden. Der Alarm wurde gegen 11.26 Uhr ausgelöst.

Ein Trupp der Feuerwehr rückte daraufhin zur Bekämpfung der Flammen aus. „Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich niemand in der Kita und es gab auch keinen Personenschaden“, teilte ein Sprecher mit. Die Polizei habe die Ermittungen zur Ursache des Feuers aufgenommen. Bei „Tante Tiinii“ handelt es sich um eine Tagesmutter-Einrichtung mit maximal fünf Kindern.