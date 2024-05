In vielen Dörfern des Landkreises wird Hand angelegt, um den Ort schöner zu machen. So wurde in Friedersdorf ein Trinkbrunnen eingeweiht. Welche Orte werden nun beim Wettbewerb mitmachen?

Bitterfeld/MZ. - Ab sofort startet der 12. Dorfwettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ vom Ministerium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt. Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld wird der Kreiswettbewerb von der Landkreisverwaltung unter der Schirmherrschaft des Landrates Andy Grabner (CDU) ausgerichtet.

„Ich ermutige Sie alle, sich aktiv am Wettbewerb zu beteiligen und ihre Ideen und Projekte einzubringen. Gemeinsam können wir zeigen: Unser Dorf hat Zukunft!“, wird Graber in einer entsprechenden Pressemitteilung zitiert.

3.000 Einwohner sind die Obergrenze

Teilnahmeberechtigt sind räumlich geschlossene Orte, Ortschaften und Ortsteile mit überwiegend dörflichem Charakter mit bis zu 3.000 Einwohnern und Gruppen von angrenzenden Dörfern, sofern sie zusammen nicht mehr als 3.000 Einwohner haben. Die Initiative für die Teilnahme kann von Vereinen, Initiativen und Gemeindevertretungen ausgehen.

Im Mittelpunkt der Bewertung stehen insbesondere das bürgerliche Engagement sowie die Zusammenarbeit innerhalb als auch außerhalb der Dorfgemeinschaft, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die Bewertung erfolgt dann in den vier Kategorien „Wirtschaft, Infrastruktur und Entwicklungskonzepte“, „Zusammenhalt, soziales Miteinander und Kultur“, „Baukultur, Natur, Umwelt und Klimawandel“ sowie „Gesamteindruck des Dorfes“.

Nach der Anmeldung aller teilnehmenden Dörfer bis zum 19. Juni werden Besichtigungstermine voraussichtlich für den August festgelegt. Die Siegerehrung soll dann im September stattfinden.

Finanzielle Anerkennung vom Land

Auch in diesem Jahr wird der Kreiswettbewerb des Landkreises Anhalt-Bitterfeld unter dem Motto „Jeder ist ein Gewinner“ ausgerichtet. Neben dem zu vergebenen Hauptpreis für den Gewinner erhält jedes teilnehmende Dorf eine kleine Anerkennung in Form eines Sachpreises. Alle an den Kreiswettbewerben teilnehmenden Dörfer in Sachsen-Anhalt sollen zusätzlich eine finanzielle Anerkennung vom Land erhalten. Dafür stehen, vorbehaltlich der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel, 100.000 Euro insgesamt zur Verfügung. Der Sieger des Kreiswettbewerbs nimmt im kommenden Jahr am Landeswettbewerb teil.

Für die Teilnahme am Kreiswettbewerb 2024 muss ein Fragebogen ausgefüllt und bis zum 19. Juni online übersendet werden. Der Fragebogen geht an [email protected]. Alle Informationen zur Teilnahme am Kreiswettbewerb sowie Hinweise und Tipps findet man auf der Internetseite des Landkreises www.anhalt-bitterfeld.de/de/dorfwettbewerb.html