Bitterfeld/MZ. - Ein vierjähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag auf der Fahrt von Bitterfeld nach Halle alleine in einem Zug geblieben. Eine Zugbegleiterin in der S-Bahn, die zum Hauptbahnhof Halle untwerwegs war, entdeckte das allein reisende Kind und alarmierte daraufhin das Revier der Bundespolizei in Halle. Wie konnte das passieren?

Ausstieg bei Zwischenhalt

„Die Mutter des Mädchens hatte beim Halt in Bitterfeld den Zug verlassen“, teilt die Bundespolizei zu dem Fall mit. Als der Zug am Hauptbahnhof Halle ankam, übernahm eine sofort alarmierte Streife der Bundespolizei das Kind. Anschließend informierten die Beamten die Mutter darüber, dass sie ihre Tochter auf der Dienststelle am Hauptbahnhof abholen kann.

Die Deutsche gab dort an, in Bitterfeld aus der Bahn gestiegen zu sein, um ihren Fahrausweis zu entwerten. In diesem Moment schlossen jedoch die Türen und der Zug fuhr los. Die Mutter stand auf dem Bahnsteig, die Tochter war allein in der Bahn. Offenbar hatte die Erziehungsbrechtigte das Abfahrtsignal nicht beachtet.

Mutter muss auf das Revier am Hauptbahnhof

„Glücklicherweise ist in diesem Fall alles noch mal gut gegangen“, so die Polizei. Die Kleine konnte um 17.05 Uhr mit einer eindringlichen Belehrung an ihre überglückliche Mutter übergeben werden.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Vorfalls in Bitterfeld und der reiseintensiven Sommerferien noch mal eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihre Kinder!