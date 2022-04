Schlechter Scherz oder Racheaktion? Bauschaum in Auspuff von BMW in Bitterfeld gesprüht

Bitterfeld/MZ - 500 Euro Schaden haben unbekannte Täter an einem BMW in der Sommerstraße in Bitterfeld angerichtet. Die Täter ließen aus zwei Reifen die Luft raus, beschädigten einen Außenspiegel und schäumten den Auspuff mit Bauschaum aus.

Hinweise zu tatverdächtigen Personen liegen der Polizei bislang nicht vor. Der 23 Jahre alte Nutzer hatte das Fahrzeug im Zeitraum vom 4. April, 17 Uhr, bis 05. April 7 Uhr, am Straßenrand abgestellt.