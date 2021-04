Schläge gegen Kopf und Bauch - Zwei Männer aus Bitterfeld-Wolfen nach versuchtem Totschlag in Haft

Bitterfeld - In der Nacht zum Montag ist es in Bitterfeld zu einem versuchten Totschlag gekommen. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Ein 54-Jähriger musste nach der Tat im Klinikum stationär behandelt werden. Zwei Männer im Alter von 37 und 47 Jahren wurden festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren die drei Männer zusammen in der Wohnung des 54-Jährigen und hatten dort alkoholische Getränke konsumiert.

Im weiteren Verlauf sollen die beiden Beschuldigten den 54-Jährigen dann mit Schlägen und Tritten gegen Bauch und Kopf traktiert haben.

Zeugen bekamen das mit und alarmierten die Polizei. Die Beamten konnte die beiden polizeibekannten, in Bitterfeld-Wolfen wohnenen Männer direkt im Treppenhaus des Wohnhauses vorläufig festnehmen. Ein Ermittlungsrichter erließ am Dienstag schließlich Haftbefehl gegen die Beschuldigten. Diese befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Ursache des Streits dauern weiter an. (mz)