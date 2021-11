Schilf soll beseitigt werden: Muldestausee ruft zum Einsatz am Strand von Pouch

Pouch/MZ - Die Gemeinde Pouch will am Samstag, 6. November, dem wuchernden Schilf sowie Wildwuchs am Strand von Pouch zu Leibe rücken. „Solche Maßnahmen sind aber grundsätzlich nur außerhalb der vegetationsfreien Zeit zulässig“, erklärt Bürgermeister Ferid Giebler (parteilos). Deshalb hoffe man auf zahlreiche freiwillige Helfer, die dann gemeinsam mit dem Bauhof der Gemeinde am Arbeitseinsatz am Poucher Strandbereich unterhalb des Roten Turms teilnehmen.

„Dies ist eine gute Gelegenheit, zum Nutzen der Gemeinde mitzumachen, statt nur zu motzen“, sagt der Bürgermeister. Bereits am vergangenen Freitag hätten Mitarbeiter des Bauhofs die Flächen vorbereitet. Zudem habe es letztes Wochenende schon einen ersten Arbeitseinsatz einer kleinen Gruppe von Einwohnern gegeben.

Der Einsatz am Samstag soll von 9 bis zirka 13 Uhr dauern. Um die ungefähre Anzahl der Teilnehmer abschätzen zu können, sollen sich Interessenten per Mail anmelden. Die Aktion ist nicht die erste dieser Art. So fanden mit Erlaubnis der Unteren Naturschutzbehörde bereits ähnliche Einsätze in Schmerz, Krina und Schwemsal statt. Giebler weist aber darauf hin, dass man bitte zu keiner Zeit ungefragt Vegetation entfernen soll.

Anmeldungen per Mail an info@gemeinde-muldestausee.de