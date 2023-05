Der freie Eintritt für Rettungskräfte gilt auch im Freibad Roitzsch, das am Freitag, 26. Mai, in die Badesaison startet. Im vergangenen Jahr wagten zum Anbaden Ortsbürgermeister Mario Willer (l.) und Mario Schulze den Sprung ins Wasser.

Wolfen/Zörbig/Sandersdorf/MZ - Drei Städte des Altkreises Bitterfeld haben mit der Bäder- und Servicegesellschaft Bitterfeld-Wolfen (BSG) ein besonderes Angebot für ihre aktiven Rettungskräfte auf den Weg gebracht. Die Mitglieder der Feuerwehren und Wasserwehren dürfen ab 1. Juni die Bäder in Bitterfeld-Wolfen, Sandersdorf-Brehna und Zörbig mit einer Begleitperson kostenfrei nutzen. Die Regelung betritt das Woliday, das Sportbad „Heinz Deininger“, das Freibad Roitzsch und das Stadtbad Zörbig und gilt bis Jahresende.

Nur ein erster Schritt

Angestoßen wurde das Projekt von Bitterfeld-Wolfens Oberbürgermeister Armin Schenk (CDU). Während der Energiekrise, als das Woliday monatelang geschlossen werden musste, hatte er Gespräche mit umliegenden Kommunen über eine Beteiligung an der Bäderfinanzierung angekündigt. Für Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos) nachvollziehbar. „Auch unsere Bürger nutzen die Schwimmhallen in Wolfen und Bitterfeld.“ Zörbigs Bürgermeister Matthias Egert (CDU) sieht das ähnlich. „Wir schauen, wie wir unterstützen können.“ Die Vereinbarung sei nur ein erster Schritt – und ein zeitlich begrenzter Probelauf.

Alle aktiven Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren samt Ortswehren, der Kinder- und Jugendfeuerwehren und der Wasserwehren können mit einer Begleitperson die Bäder kostenlos nutzen. „Eine beschränkte Nutzung auf eine bestimmte Anzahl pro Woche, Monat oder Jahr gibt es nicht“, sagt Marcel Urban von der Stadtverwaltung Bitterfeld-Wolfen. Jede Kommune steuert dafür laut Egert 9.000 Euro bei. Diese seien Teil der laufenden Verwaltungsarbeit, Ratsbeschlüsse seien deshalb nicht nötig.

Hoffnung auf Sogwirkung und Mitnahmeeffekte

Doch geht die Rechnung auf, wenn so viele potenzielle zahlende Bädergäste kostenfrei schwimmen können? „Wir haben das mit der BSG betriebswirtschaftlich betrachtet“, versichert Egert. Man dürfe die hohen Mitnahmeeffekte nicht vergessen. Die Auslastung erhöhe sich, die Besucher würden Essen und Trinken in den Bädern kaufen. Er glaubt nicht, dass es zu einer Feuerwehrschwemme in den Bäder kommt. „Wir können das verantworten.“

„Und wenn ein Mitglied der Jugendfeuerwehr einen Freund mit ins Bad nimmt, schließen sich oft andere Kinder, die dann zahlen an“, ergänzt Syska. Sie sieht die Vereinbarung als „Win-Win-Situation“: „Denn nicht nur die Bäder profitieren. Wir fördern das Ehrenamt, tun etwas für die Gesundheit und Fitness der Rettungskräfte und machen den Beitritt zur Kinder- und Jugendfeuerwehr attraktiver.“ Am Jahresende werde man den Versuch auswerten und das weitere Vorgehen beraten, so Urban.

Matthias Egert, Heike Krauel, Steffi Syska und Marcel Urban (v.l.) präsentieren die Vereinbarung zur Nutzung der Schwimmbäder. (Foto: Stadt Bitterfeld-Wolfen)

Mittelfristig wollen die drei Kommunen zudem kompatible Kassen- und Kontrollsysteme einrichten. Nutzer laden dann etwa eine Karte am Automaten auf und können damit in alle Bäder. Dort wird der Eintritt abgebucht und fließt dem jeweils genutzten Bad zu. „Für die Freibäder kaufen Besucher oft Zehnerkarten, brauchen sie aber nicht immer auf. Die können sie dann in den Hallenbädern weiter nutzen“, sagt Syska.

Start in die Badesaison

Die neue Badesaison startet bereits in dieser Woche. Das Roitzscher Bad öffnet am 26. Mai um 10 Uhr – wahrscheinlich mit einem Sprung des Ortsbürgermeisters in die Fluten. Zörbig lädt dann einen Tag später, am 27. Mai, zur Eröffnung ins Stadtbad ein.