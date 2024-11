Hereinspaziert! Gabriela Schulze, Birgit Wenzel, Susanne Römling und Anja Tatar vom Kulturhaus (v.l.) begrüßen die Besucher an der Theaterkasse.

Wolfen/MZ. - Lebendig, aufregend und abwechslungsreich – so will sich das Kulturhaus Wolfen im neuen Jahr präsentieren. Fast 30 Veranstaltungen stehen bis Ende Mai 2025 bereits fest. „Denn wir versuchen, dass an jedem Wochenende etwas los ist“, sagt Kulturhaus-Leiterin Gabriela Schulze. Das reicht von Schlager, Musical und Walzerklängen über Rockoper, Travestie und Tanznachmittag bis zu Märchen, Kabarett und Comedy. Selbst vor Mord schreckt das Kulturhaus-Team nicht zurück.