Richard-Schütze-Cup: In Bitterfeld starten am Freitag Ballonfahrer in die Lüfte

Bitterfeld/MZ - Für die einen ist Wetter nebensächlich. Doch Stefan Buchmann und Volker Löschhorn haben in den vergangenen Tagen die Vorhersage genau studiert. Denn für die 30. Auflage der Richard-Schütze-Wettfahrt, die am Freitag in Bitterfeld startet, muss der Wind günstig stehen. Die beiden Mitglieder des Bitterfelder Vereins für Luftfahrt sind da allerdings guten Mutes: Es geht voraussichtlich in Richtung Nordwesten.

Zehn Piloten haben sich für die Fahrt gemeldet, sie kommen aus Österreich, den Niederlanden, Polen und Deutschland. 22 Stunden dürfen sie maximal unterwegs sein, gewonnen hat das Team, das die meisten Kilometer zurückgelegt hat. Verfolgen lässt sich das gut im Internet, erklärt Stefan Buchmann, der auch Vereinsvorsitzender ist. „Jeder Ballon hat einen verfolgbaren GPS-Tracker.“ Mit dessen Frequenz kann die genaue Strecke nachvollzogen werden.

Doch bevor es ans Abheben und Fahren geht, müssen die Ballone vorbereitet werden. Bitterfeld ist auch deswegen so ein guter Startpunkt, weil es für die Gasballone hier ausreichend Wasserstoff gibt. Ab 12 Uhr werden die Teilnehmer mit allen Vorbereitungen beginnen, am Nachmittag gegen 16 Uhr gibt es für Besucher und Schaulustige dann schon etwas zu sehen, sagt Stefan Buchmann: „Sie sind jederzeit herzlich willkommen.“ Ganz nah ran an die Ballone geht es aus Sicherheitsgründen nicht.

Aber die Piloten und Vereinsmitglieder beantworten gern Fragen - zum Beispiel die, warum Ballone fahren und nicht fliegen. Ab 21 Uhr soll die Ausfahrt beginnen - mit den Grußworten „Glück ab und gut Land“. Dann erheben sich die Körbe in die Luft, mal schnell, mal langsam, und ziehen über Bitterfeld hinweg. Die aktuell geplante Richtung - Nordwesten - kommt dem Verein auch aus aktuellem Anlass gerade recht. Denn würde es in Richtung Osten gehen, kämen die Piloten in die Nähe gesperrter Lufträume, da wäre dann eine verfrühte Landung nötig.

Vor dem Start muss aufgebaut werden - hier beim Jugendlager. Foto: André Kehrer

Den Rückweg treten Piloten und Co-Piloten dann also nach 22 Stunden am 30. April an, wenn die Weiterfahrt beendet ist. Für manche werden sogenannte Verfolgerteams unterwegs sein - mit dem Auto oder Transporter - aber genauso denkbar sei es laut Stefan Buchmann, den Korb und Ballon gut zusammenzupacken und liefern zu lassen. So sei das ja schon früher geschehen: Da wurde das Material bis zum nächsten Bahnhof gebracht und mit dem Zug transportiert.

Wer dann selbst einmal Höhenluft schnuppern möchte, kann sich laut Stefan Buchmann spätestens am 20. August zum Tag der Offenen Tür informieren. Währenddessen - vom 19. bis zum 23. August - findet auch das Ballonlager statt, bei dem Jugendliche ab 14 Jahre fünf Tage lang im Reich der mitteldeutschen Lüfte steigen können.

Die Informationen dazu gibt es auf der Webseite ballon-bitterfeld.de.