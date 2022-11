Rentner stürzt mit seinem Fahrrad

Jessnitz - Ein Auto und ein Radfahrer sind in Jeßnitz zusammengeprallt. Bei diesem Unfall, der sich am Samstagmittag ereignet hat, ist ein 79-jähriger Mann verletzt worden.

Wie die Polizei am Sonntag schilderte, fuhr gegen 12.30 Uhr eine 60-jährige Frau in einem VW auf der Straße „Wall“ in Richtung Anger. An der Kreuzung Wall/Anger/Bärgasse/Salegaster Straße wollte sie mit dem Auto nach rechts in die Bärgasse abbiegen.

Crash an der Kreuzung

Doch dabei stieß das Fahrzeug der Frau mit dem 79-jährigen Radfahrer zusammen, der in diesem Moment den Anger geradeaus in Richtung Bärgasse befuhr. Durch die Kollision stürzte der Mann. Laut Polizei wurde er dabei leicht verletzt. Trotzdem wurde der Rentner in ein Krankenhaus gebracht.

Die beiden Fahrzeuge blieben bei dem Zusammenstoß augenscheinlich unbeschädigt.