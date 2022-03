Renault ohne Licht und Kennzeichen - Polizei stoppt in Wolfen Drogentour von 39-Jährigem

Wolfen/MZ - Ein Renault ist am Sonntag gegen 21 Uhr in das Visier einer Polizeistreife geraten. Den Beamten war der 39-jährige Fahrer in der Bunsenstraße in Wolfen aufgefallen, da er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Zudem war das Licht am Fahrzeug defekt und das vordere Kennzeichen fehlte.

Bei der Kontrolle wies der Mann drogentypische Auffälligkeiten auf. Ein durchgeführter Schnelltest bestätigte die Vermutung der Beamten. Das Ergebnis deutete auf einen Betäubungsmittelkonsum hin. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Der 39-Jährige muss mit einer Geldbuße in Höhe von 500 Euro rechnen.