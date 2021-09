Reiner-Lemoine-Innovationspreis hat dieses Jahr die Forscher in Anhalt-Bitterfeld im Fokus

Blick in die Produktionshalle der Cronimet Envirotec GmbH, die den Hauptpreis von Landrat und Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld gewann.

Bitterfeld/MZ - Mit metallhaltigen Schlämmen und Pulvern zum Sieg: Der Cronimet Envirotec GmbH, ansässig im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen, ist das gelungen. Sie entwickelte eine Anlage, mit der diese industriellen Abfälle - bisher zu 90 Prozent deponiert oder verbrannt - aufbereitet und in den Ursprungsprozess zurückgeführt werden können. Dafür erhielt das Unternehmen jetzt den mit 5.000 Euro dotierten Hauptpreis, der innerhalb des Reiner-Lemoine-Innovationspreises vergeben wurde - gestiftet von Landrat und Kreissparkasse.

Schon zum zehnten Mal hatte die Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld mbH (EWG) diesen Wettbewerb um die besten Innovationen ausgeschrieben. Eine unabhängige Jury wählte aus den 23 Bewerbern fünf Preisträger sowie vier Empfänger von Anerkennungsurkunden aus, die am Dienstagabend im Beisein von Staatssekretär Thomas Wünsch vom Wirtschaftsministerium Sachsen-Anhalt im Bitterfelder Wasserzentrum geehrt wurden.

EWG-Geschäftsführerin Elena Herzel freute sich, nach zwei Jahren coronabedingter Durststrecke endlich wieder solch eine Veranstaltung durchführen zu können. Eigentlich stand der Jubiläums-Innovationspreis schon im vorigen Jahr auf dem Plan. Um so anerkennungswerter, sagte Landrat Andy Grabner (CDU), dass sich trotz Pandemie so viele Firmen mit innovativen und nachhaltigen Ideen beteiligt haben. „Wir sind Kunst, Kultur, Musik, Sport, aber wir sind auch innovative Wirtschaft.“ Und Wirtschaftsförderung werde in Anhalt-Bitterfeld auch künftig großgeschrieben.

Die Preisträger wurden im Bitterfelder Wasserzentrum geehrt. (Foto: André Kehrer)

Den Sonderpreis der Reiner-Lemoine-Stiftung, der mit 3.000 Euro dotiert ist, erhielt Fair Fox von der FairGoodsGroup GmbH aus Südliches Anhalt. Mit Mehrwegverpackungen will das Unternehmen im Online-Handel Unmengen an Müll vermeiden. Innenraumfilter im Designerlook entwickelte die Filtrontec GmbH aus Bitterfeld-Wolfen, die sich damit den Sonderpreis der Chemiepark GmbH und die damit verbundenen 2.000 Euro erkämpfte.

1.000 Euro und den Sonderpreis der Mercateo Services GmbH & Co. KG gab es für ein Gerät der Aerosolmesstechnik, mit dem winzigste Partikel im Nano-Bereich gemessen werden können. Von der Grimm Aerosol Technik Pouch GmbH entwickelt, ist es weltweit einzigartig unter anderem bei der Atmosphären- und Klimaforschung. Und schließlich ging der Sonderpreis der IHK Halle-Dessau mit ebenfalls 1.000 Euro an die VKK Standardkessel Köthen GmbH. Sie entwickelte einen Großwasserraumkessel, der Dampfleistungen bis zu 60 Tonnen pro Stunde erbringt. Mit einem Wirkungsgrad von 96 Prozent ist er weltweit der leistungsgrößte zur umweltfreundlichen Dampferzeugung.

Mit Anerkennungsurkunden geehrt wurden die KSD Köthener Spezialdichtungen GmbH, die Polifilm Extrusion GmbH aus Südliches Anhalt, die Abena GmbH aus Zörbig sowie die Ecopox GmbH & Co. KG aus Bitterfeld-Wolfen.

Die EWG hat zum Jubiläumswettbewerb von allen Preisträgern Videos produziert, die auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlicht sind. Bitterfeld-Wolfens OB Armin Schenk (CDU) dankte allen Beteiligten und Bewerbern für ihr Engagement. „Innovation ist notwendig, um die Entwicklung voranzutreiben“, betonte er.