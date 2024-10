Mit inspirierenden Vorträgen und intensivem Austausch gab die Regia-Konferenz auch 2024 in Brehna starke Impulse für Frauen in Führungspositionen.

Die Teilnehmerinnen der Regia-Konferenz 2024 vereint für ein starkes Netzwerk im Best Western Hotel in Brehna.

Brehna/MZ. - Im Best Western Hotel in Brehna kamen am Wochenende über 100 Unternehmerinnen zusammen, um an der zehnten Regia-Konferenz teilzunehmen. Organisiert vom Regia-Verein unter der Leitung von Julia Deutschbein, bot die Konferenz ein umfangreiches Programm aus Vorträgen, Workshops und Gelegenheiten zum Netzwerken. Die Regia, die 2014 von Birgit Enkerts ins Leben gerufen wurde, hat sich als feste Größe in Mitteldeutschland etabliert und fördert seitdem Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen.

Zehnte Regia-Konferenz

Julia Deutschbein, die Vorsitzende des Vereins, machte in ihrer Begrüßung deutlich, dass die Konferenz auch in diesem Jahr dem Ziel diente, Frauen miteinander zu vernetzen und zu stärken: „Unser Anliegen ist es, Unternehmerinnen eine Plattform zu bieten, auf der sie sich austauschen, gegenseitig unterstützen und voneinander lernen können.“ Sie dankte Birgit Enkerts, der Initiatorin, die mit großem Engagement die Grundlagen für dieses Netzwerk geschaffen habe.

Die Veranstaltung startete mit einem Grußwort von Sandersdorf-Brehnas Bürgermeisterin Steffi Syska (parteilos), die die Bedeutung der Konferenz für die Region hervorhob: „Die Regia ist nicht nur ein Treffpunkt für den Austausch, sondern auch ein Impulsgeber für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung.“ Syska blieb persönlich vor Ort, um die Vielfalt der Vorträge und Workshops mitzuerleben. In den Vorträgen wurden den Teilnehmerinnen praxisnahe Themen präsentiert, die sie in ihrem Unternehmeralltag unterstützen sollen.

Auf besonderes Interesse stieß der Vortrag von Silke Fritzsche, Gründerin der Charismaschule, die betonte, wie wichtig authentisches Auftreten im Geschäftsleben sei. „Charisma ist kein Zufall“, erklärte Fritzsche, „sondern eine bewusst entwickelte Fähigkeit, die Frauen gezielt für ihren Erfolg nutzen können.“ Ein weiterer Höhepunkt war der Vortrag von Katharina Maehrlein, die in ihrem Beitrag „Die Bambusstrategie“ verdeutlichte, wie Resilienz in Krisensituationen gestärkt werden kann. „Wer flexibel bleibt, kann auch in den größten Stürmen bestehen“, so Maehrlein. Sie zeigte Wege auf, wie Unternehmerinnen ihren Alltag besser bewältigen und die täglichen Herausforderungen meistern können. Robin Lippold, Center Manager des Style-Outlets, gab dagegen Einblicke in erfolgreiche Marketingstrategien und erläuterte, wie auch kleine Unternehmen mit limitierten Budgets effektives Marketing betreiben können.

Starke Impulse

Neben den Vorträgen kamen auch die Stimmen der Vereinsmitglieder zu Wort. Sandra Kayser, Versicherungsfachfrau, unterstrich die Bedeutung von Netzwerken: „Frauen gründen anders, und genau deshalb ist es so wichtig, dass wir unsere Erfahrungen teilen.“ Jenny Goldacker, Leiterin eines Unternehmens für Prozessmanagement, ergänzte: „Regia ist die perfekte Plattform, um Kontakte zu knüpfen und sich gegenseitig zu unterstützen.“ Kathleen Pielert, IHK-Mitarbeiterin, sprach über die Freude am Netzwerken und die Bedeutung von Kontakten: „Nur durch den Austausch kommen wir weiter. Regia hilft uns, die richtigen Partnerinnen für unsere Projekte zu finden.“

Melanie Winkler, Unternehmerin aus Köthen, berichtete von ihren Erfahrungen als Selbstständige und lobte den Zusammenhalt im Netzwerk: „Hier können wir uns gegenseitig unterstützen und weiterentwickeln.“

Die Konferenz bot nicht nur wertvolle Beiträge, sondern vor allem eine Plattform für den Austausch. Die Teilnehmerinnen gingen gestärkt und mit neuen Ideen zurück in ihren Arbeitsalltag.