Rauch quillt aus der Küche - Feuer in Quetzdölsdorf sorgt für 30.000 Euro Schaden und zwei Verletzte

Quetzdölsdorf/MZ - Im Bereich der Küche im ersten Obergeschoß eines Mehrfamilienhauses in der Geschwister-Scholl-Straße im Zörbiger Ortsteil Quetzdölsdorf ist am Donnerstagabend ein Feuer ausgebrochen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Als der 79-jährige Bewohner gegen 20 Uhr die Flammen bemerkte und die Küche betreten wollte, schlugen ihm starker Rauch und Hitze entgegen. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen.

Der Senior wurde vorsorglich und gemeinsam mit einem 47-jährigen Familienangehörigen, der sich ebenfalls in der Wohnung aufgehalten hatte, zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wurde auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.